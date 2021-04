Schneller als Instagram: TikTok überrascht mit neuer Funktion

TikTok überrascht vor Instagram mit neuer Funktion

Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Snapchat: Wir lieben alle Social-Media-Plattformen, aber es ist kein Geheimnis, dass unter den Firmen selbst oft ein kleiner Konkurrenzkampf herrscht. Die chinesische Firma hat sich in den letzten Jahren in Windeseile zu einer der beliebtesten Apps entwickelt, dabei knackte TikTok auch krasse Download-Marken. Kein Wunder, dass die anderen Firmen schnell an das Erfolgsrezept anknüpfen wollen. Google launchte mit "YouTube Shorts" einen Konkurrenten für TikTok und Instagram führte die neue Funktion "Reels" ein. Instagram und TikTok arbeiteten in den letzten Monaten beide an einer neuen Funktion. Das Rennen dabei machte TikTok und überraschte User mit dem neuen Feature.

Neue TikTok-Funktion: automatische Untertitel in Videos

Da war TikTok wohl schneller als Instagram! Die App überraschte Nutzer*innen mit folgender Funktion: In Amerika und Japan kann man jetzt Untertitel in Videos sehen, ganz automatisch! Der gesprochene Ton wird auf TikTok automatisch in einen Text verwandelt, der unten im Video angezeigt wird. Auf dieses Feature haben viele gewartet, die unterwegs ihre Videos ohne Ton gucken wollen. Aber auch für gehörlose Menschen ist dieses Feature eine enorme Erleichterung. Schon lange wurde darüber gesprochen, so ein Feature einzuführen und jetzt gelang TikTok das Update zuerst. Wann die Funktion in Deutschland verfügbar sein wird, ist bisher noch nicht klar, aber sicher nur eine Frage der Zeit.

