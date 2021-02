„TikTok“ ist sein eigenes Ding! Es hat seine eigenen Abkürzungen, wie FYP, CEO, OOMF – wir haben ja schon erklärt, was es damit eigentlich auf sich hat! Die Stars auf „TikTok“ verdienen SO viel Kohle … und auch Emojis werden anders verwendet, als du es vielleicht von Whatsapp und Co. gewohnt bist! So auch das Hirn-Emoji. Was bedeutet es bei „TikTok“? Wir sagen es dir!

„TikTok“ hat seinen eigenen Slang

Kann man bei „TikTok“ noch von einem Slang sprechen? So viele eigene Begriffe gibt es schon dort, dass man getrost auch sagen kann: „TikTok“ hat eine eigene Sprache! Wusstest du beispielsweise, dass „fruity“ nichts mit Früchten zu tun hat? Dazu hat „Mattie“ auch bei „TikTok“ ein richtig witziges Video veröffentlicht – schau es dir unbedingt an! 😄 Aber auch Emojis werden bei „TikTok“ ein bisschen anders verwendet. Die Aubergine 🍆 meint zum Beispiel nicht das Gemüse, wenn du verstehst. 😏 User*innen umgehen so geschickt die Richtlinien der Social-Media-Plattform und können auch über Dinge sprechen, die vielleicht nicht unbedingt jugendfrei sind! So auch beim Hirn-Emoji.

Die wahre Bedeutung des Hirn-Emojis bei „TikTok“

Vielleicht hast du schon ein paar Videos gesehen, die das Hirn-Emoji verwenden. Vielleicht kannst du dir dann sogar schon denken, was es bedeutet. 😉 Für alle anderen ein kleiner Exkurs! „Brain“ oder auch „giving brain“ ist englischer Slang für Oralsex! Das Urban Dictionary gibt eine nette Beschreibung dazu: „Wenn ein Penis so tief im Rachen ist, dass es dir Kopfschmerzen bereitet.“ Jupp, das ist gemeint, wenn die Leute das Emoji verwenden! Also pass auf, falls du es in einem anderen Zusammenhang verwenden willst – es könnte missverstanden werden! 😅