TikTok kann Verbot verhindern

TikTok-Fans in den USA mussten wochenlang um ihre Lieblings-App bangen. Ein Verbot der Video-App durch die US-Regierung aufgrund von Sicherheitsbedenken war immer wieder im Gespräch. Erst letzte Woche hatte Trump verkündet, dass das TikTok-Verbot für Amerika am Sonntag (20.09.) in Kraft treten würde und die App dann nicht mehr heruntergeladen oder aktualisiert werden kann. TikToks Userzahlen zeigen, dass ein Großteil der User aus den USA kommt. Für Entwickler Bytedance wäre das Verbot also ein krasser Rückschlag gewesen, der nun aber doch verhindert beziehungsweise aufgeschoben werden konnte. Nach Verhandlungen mit verschiedenen Firmen, ist ein TikTok-Deal zustande gekommen, der von Trump unterstützt wird. Das anstehende Verbot der App wurde deshalb um eine Woche verschoben.

TikTok trifft Vereinbarung mit Oracle und Walmart

Das Software-Unternehmen Oracle und die amerikanische Supermarktkette Walmart sind die glücklichen Gewinner. Wenn der Deal wie geplant über die Bühne geht, gehört den beiden neuen Geschäftspartnern von TikTok zusammen ein Anteil von 20 %. Oracles Anteil als Technologie-Partner beträgt 12,5 %, Walmart wird mit 7,5 % zum kommerziellen Partner. Als Teil des Deals ist auch die Gründung einer neuen Firma geplant. TikTok Global mit Sitz in den USA soll um die 25.000 Mitarbeiter anstellen.

