Nach TikTok: Werden noch mehr Apps aus China verboten?

Ist TikTok ein Sicherheitsrisiko?

Der TikTok-Entwickler ByteDance hat es gerade nicht leicht. Der amerikanische Präsident Trump stört sich an der chinesischen App und sieht in ihr ein Sicherheitsrisiko. Ein TikTok-Verbot in den USA steht schon im Raum, falls ein Verkauf an ein amerikanisches Unternehmen nicht zeitnah über die Bühne geht. TikToks Klage gegen Donald Trump könnte das noch ändern. Jeden Tag gibt es neue Entwicklungen rund um TikTok. So wie es aussieht hat es die amerikanische Regierung nicht nur auf TikTok abgesehen, auch andere chinesische Apps müssen um ihr US-Geschäft bangen.

US-Regierung nimmt weitere Apps aus China ins Visier

Die amerikanische Regierung wird in Zukunft wohl weitere chinesische Apps ganz genau unter die Lupe nehmen und bei Sicherheitsbedenken womöglich ein Verbot der Apps anstreben. Das macht Trumps Handelsberater Peter Navarro mit einem Statement deutlich: „Es ist entscheidend, dass dieses Land keine Apps nutzt, die in China entwickelt werden.“ Es soll verhindert werden, dass amerikanische Handy-Besitzer von Apps ausspioniert oder verfolgt werden und diese Daten dann in China in den falschen Händen landen. Auch beim Vorgehen gehen TikTok soll das ausschlaggebend gewesen sein.

