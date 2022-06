Tierschutz fordert neuen Namen für Lego Bauernhof: "Blutiges Geschäft!"

Tierschutzorganisation „Peta“ deckt Irreführung im Spielzeug-Business auf!

Die Kampagnengruppe “People for the Ethical Treatment of Animals” (kurz Peta) startet eine Aktion gegen das millionenschwere Spielzeugunternehmen Lego. Die Bauernhofszenen, die mit kleinen lächelnden Figuren und glücklichen Tieren dargestellt werden, verschleiern das „blutige Geschäft“ der Tierhaltung. Den Kindern wird damit ein falsches Bild über Landwirtschaft vermittelt.

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Böser Brief an Lego: Der „Bauernhof“ soll umbenannt werden!

In einem Brief an den Vorstandsvorsitzenden von Lego schreibt Mimi Bekhechi von Peta: "Tierhaltung ist ein blutiges, grausames Geschäft, und im Jahr 2022 sollte kein Unternehmen dafür werben, schon gar nicht bei Kindern. Friedliche Bauernhofszenen verschleiern die Wahrheit über Hühner, die in Käfigen gehalten werden, Schweine in engen Ställen und Kühe, die zum Schlachthof geschickt werden.“

Die Spielzeugbauernhöfe sollen in „Tierschutzgebiete“ umbenannt werden, fordert die Tierschutzorganisation. Damit den Kindern nicht vermittelt wird, dass es auf Bauernhöfen so friedlich wie von Lego dargestellt zugeht.

Gegenwind aus der Fleischproduktion: Kinder brauchen friedliche Tierszenen!

Die National Beef Association (deutsch „Nationaler Fleischverband“) schießt dagegen: "Das ist eine irreführende Botschaft von Peta. Wir haben die Verantwortung, Kindern mit Hilfe von Bauernhofspielzeugen beizubringen, woher ihre Lebensmittel kommen.“

Der Soziologie Professor Frank Furedi von der Universität aus Kent (Großbritannien) sagt außerdem: "Der Brief von Peta nimmt etwas Natürliches und Unschuldiges, wie das Interesse von Kindern an Nutztieren, und macht daraus etwas Bösartiges.“

Lego will sich zu den Anschuldigungen nicht äußern und produziert weiterhin Bauernhöfe mit lächelnden Kühen und glücklichen Schweinen.

*Affiliate Link