Tekashi 6ix9ine: Kommt er erst mit 69 aus dem Knast?

6ix9ine: Dieses Schicksal droht ihm

Wird dem Rapper 6ix9ine jetzt sein eigener Name zum Verhängnis? Denn im schlimmsten Fall wird der Amerikaner, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt, erst im Alter von 69 Jahren wieder aus dem Knast frei kommen. Jetzt ist er gerade mal 22 Jahren, doch ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe und das entspräche 47 Jahren im Gefängnis. Und 22 + 47 ist bekanntlich 69. Wir hätten dann also das Jahr 2066 erreicht und der Musiker wäre dann bereits im Rentenalter, wenn er den Knast zum ersten Mal wieder verlassen dürfte. Wie lange er am Ende wirklich hinter Gittern bleiben muss, entscheidet sich jedoch erst im September bei seinem Prozess.

6ix9ine: Das bedeutet die Zahl 69 für ihn

Doch was hat es mit dieser Zahl eigentlich auf sich? Auf Instagam erklärte der "Fefe"-Interpret einmal, warum er sich 6ix9ine genannt hat. "Ich habe nie das Gefühl dafür verloren, woher ich komme. Das macht mich zu 69. Die wahre Bedeutung von 69 kommt einfach daher, dass nur weil du Recht hast, ich nicht automatisch falsch liegen muss. Du hast das Leben einfach nicht aus meiner Perspektive gesehen. Dreh die 6 einmal herum und schon ist es eine 9", schrieb der 22-Jährige damals.

