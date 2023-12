Taylor Swift: Travis Kelce und Selena Gomez fehlen bei Geburtstags-Party. Na und?

Am Mittwoch, den 13. Dezember feierte Taylor Swift ihren 34. Geburtstag. Und natürlich wird das gefeiert. Taylor lud Freunde und Bekannte in den „The Box“ Club in New York ein. Hier wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig getanzt und gefeiert.

Und wenn Taylor einlädt, kommen auch alle. Am Start waren zum Beispiel Blake Lively, Gigi Hadid, Haim, Miles Teller, Keleigh Sperry, Sabrina Carpenter und Zoë Kravitz.

Doch viele fragen sich, warum ihr Boyfriend Travis Kelce und ihre BFF Selena Gomez nicht dabei waren…