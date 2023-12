Netflix „Leave The World Behind“: 10 Fragen die sich alle stellen 🧐

In einer Szene flüchtet sich Ruth in einen kleinen dunklen Raum in dem viele Fotos an der Wand hängen. Was hat es damit auf sich? Die Erklärung hierfür ist wohl recht einfach. Wer sich an den Anfang des Filmes erinnert weiß: Als Scott und Ruth in ihr Haus zurückkehren, ist Amanda sehr skeptisch und meint, dass man nicht beweisen könne, dass die beiden hier wirklich wohnen.

Ein wenig Rassismus klingt hier auch mit, denn Amanda vermutet eher, dass die beiden Angestellte im Haus seien, statt die Besitzer...

Sie sagt, dass nicht mal Bilder der Familie an den Wänden hängen würden. Stimmt. Offensichtlich wollen die Scotts ihr Privatleben geheim halten und deswegen sind Bilder der Familie und die ihrer Vorfahren nur an der Wand des geheimen Raumes zu sehen.

Die Bilder scheinen Angehörige zu zeigen, die im amerikanischen Bürgerkrieg gegen die Südstaaten für die Befreiung der Sklaven kämpfen. Das auszustellen könnte einigen Gästen des Hauses missfallen. Denn Rassismus ist leider immer noch ein sehr aktuelles Thema ... 😔