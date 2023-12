Taylor Swift: Darum hat sie Streit mit Kim Kardashian 🐍

12. September 2010

Bei den MTV VMA in Los Angeles (ein Jahr nach dem Vorfall mit Kanye) performt Taylor ihren neuen Song „Innocent“.

Die Song-Zeile „Who you are is not what you did / You're still an innocent.” (dt.: Wer du bist ist nicht, was du getan hast. Du bist immer noch ein Unschuldiger“) beziehen viele Fans auf Kanye.

November 2010

Kanye steht weiterhin zu seiner Entschuldigung, beginnt aber sich zu beschweren, dass Taylor ihm anschließend „nie zur Hilfe gekommen wäre.“ Immerhin: Viele nehmen ihm den VMA „Auftritt“ 2009 nach wie vor übel. Auch, wenn es zwischen den beiden Stars geregelt zu sein scheint.

Aber: Die nächste Zeit blieb es ruhig. Taylor und Kanye gehen auch in der Öffentlichkeit respektvoll miteinander um. Sie posierten zusammen für Bilder oder geben sich High-Fives. In einem Interview mit der New York Times beginnt Kayne dennoch langsam zurück zu rudern und meint, dass er es „nicht bereut“ Taylor 2009 unterbrochen zu haben.

Trotzdem bleibt die Lage ruhig. Anfang 2015 wird sogar über einen gemeinsamen Song zwischen den beiden gemunkelt. „Sie will ins Aufnahme-Studio. Das machen wir auf jeden Fall“, so Kanye in der Ryan Seacrest Show. Kurz darauf wurden Kanye und Taylor bei einem Abendessen gesehen.