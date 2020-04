Taylor Swift: Darum floppt ihr neues Album

Mit 33 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify gehört Taylor Swift zu den erfolgreichsten Stars überhaupt! Diesen krassen Erfolg hat sie vor allem ihren Fans zu verdanken, die die schöne Blondine von überall auf der Welt supporten! Doch ihr neuestes Album kann an die sonstigen Erfolge des Girls nicht anknüpfen. Ganz im Gegenteil – es ist sogar ein richtiger Flop! Doch Taylor freut sich sogar darüber, dass ihre Fans das Album boykottieren und extra schlecht bewerten!

Krass, fiese Kommentare und schlechte Bewertungen für Taylors neues Album! @iTunes

Fans supporten Taylor durch Album-Boykott!

" Ich bin mir sicher, dass die Performance großartig ist. Aber allein schon aus dem Grund, dass das ganze Geld an Taylors Label geht, werde ich es nicht hören " schreibt ein Fan unter seine 1/5 Sterne Bewertung. Ein anderer User kommentierte: " Das werde ich sicher nicht kaufen, es ist Taylors gestohlene Arbeit! " Und tatsächlich ist ihr neues Album eigentlich gar nicht ihr Album – "Live From Clear Channel Stripped 2020" wurde nämlich ohne Taylor Swift's Wissen veröffentlicht! Scooter Braun, mit dem sie sich um die Rechte an ihrer Musik streitet, hatte das Album heimlich veröffentlicht. In einem emotionalen Post hatte die Sängerin ihre Fans deshalb gebeten, die Neuveröffentlichung zu boykottieren! Natürlich stehen die hinter ihrem Idol und tun alles dafür, dass die neue Platte so schlecht wie möglich ankommt. Schon Anfang des Jahres hatten sich ihre Anhänger und auch viele Stars für die "Blank Space"-Interpretin eingesetzt, als Scooter und ihr Ex-Label ihren Auftritt bei den American-Music-Awards verbieten wollten! Wenn es so weitergeht, wird er mit diesem Album eher Verluste statt großes Geld machen! Gegen Taylor Swift und ihre Community kommt keiner an und manchmal ist auch kein Support, der beste Support! ❤️

