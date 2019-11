Schock für Taylor Swift

Einmal ihren Star live erleben, das ist für die meisten Fans ein großer Traum. Den wollten sich auch die Fans von Taylor Swift erfüllen. Nachdem sie im August ihr neues Album "Lover" veröffentlichte, haben viele eine große Welt-Tournee erwartet. Doch im Interview mit dem Radiosender Beats 1 erklärte sie jetzt, dass sie aus privaten Gründen weniger touren wird, als ursprünglich geplant. Dass ihr diese Entscheidung schwergefallen ist, kann man sich denken. Doch für Taylor Swift gab es in dem Moment keinen anderen Ausweg. Mit dem Radiosender sprach sie jetzt über ihre Entscheidung: "In meiner Familie passieren gerade ein paar wirklich extreme Dinge. Aus diesem Grund kann ich leider keine lange Tournee mehr machen, denn ich muss zwischendurch nach Hause. Meine Prioritäten im Leben liegen gerade einfach nicht auf der Tour, sondern meiner Familie." Arme, Taylor...

Taylor Swifts Mom geht's wieder schlecht

Bereits 2015 wurde bei Taylor Swifts Mutter Krebs festgestellt. Anzeichen für die Krankheit gab es damals nicht. Die 61-Jährige fühlte sich immer gut. Doch an Weihnachten hat Tay ihre Mom trotzdem dazu überreden können, einen Routine-Check zu machen. Und dabei stellten die Ärzte die schlimme Diagnose fest. Zunächst schien es, als hätte ihre Mutter den Krebs besiegt. Im März offenbarte Taylor in einem Gespräch mit der Elle die Hiobsbotschaft: "Meine beiden Eltern hatten Krebs, und meine Mama kämpft jetzt wieder damit". Verständlich also, dass sie sich nun umso mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen möchte.

Fans stärken Taylor Swift den Rücken

Die Enttäuschung der Swifties war groß. Lange hatten sie auf die Tour von Taylor Swift hingefiebert. Nun die Enttäuschung. Doch anstatt auzurasten, stärken die Fans ihr den Rücken. Auf Twitter bekam die Pop-Sängerin von ihren Fans verständnisvolle Nachrichten. "Wir lieben dich, Taylor. Wir verstehen und respektieren deine Entscheidung und hoffen, dass Andrea schnell gesund wird", war dabei eine davon. Bleibt nur zu hoffen, dass in Tays Leben langsam wieder Ruhe einkehrt und sich ihre Mutter schnell erholt.🙏🏻

