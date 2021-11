Taddl schockiert Fans mit neuen Gesichtstattoos

Neue Gesichtstattoos für T

Yes, he did it again! Rapper Taddl, welcher unter seinen Künstlernamen TJ_beastboy und TJ_babybrain deutsche Rap-Musik produziert, hat sich mal wieder tätowieren lassen. Und dieses Mal wurden es zwei Gesichtstattoos! Fans von T wissen aber, das sind nicht die ersten Gesichtstattoos, die der 27-Jährige sich unter die Haut stechen lassen hat. Wie viele Tattoos der Musiker insgesamt am Körper trägt, ist schwer zu sagen. Einige Tattoos hat er bewusst nie in die Kamera gehalten. Auch wenn immer noch viele Zuschauer*innen und Fans in seinen Live-Streams nach der Bedeutung einzelner Tats fragen, so geht er absichtlich nicht auf alle Kommentare und Fragen ein. Manche Bedeutungen möchte der Künstler eben für sich behalten. Immerhin sind Tattoos auch etwas sehr Privates mit einer durchaus persönlichen Bedeutsamkeit. Doch was hat Taddl sich nun Neues in Gesicht stechen lassen? Seine neuen face-tattoos kann er immerhin optisch nicht vor der Öffentlichkeit zurückhalten. Zumindest nicht ewig. 😜

Die Tattoos der Stars

"Ich bekomme nie wieder einen Job"

Er weiß auf jeden Fall, wie man etwas spannend gestaltet. Immerhin hätte T seinen Fans und Followern auch gleich zeigen können, was er sich ins Gesicht tätowieren lassen hat. Aber der 27-Jährige entschied sich für einen anderen Weg. Er postete ein Video, welches zeigt, dass er neue Gesichtstattoos bekommt, aber verpixelt diese einfach. Alles nur um es spannend zu machen! Die Caption des Insta-Reels lautet: „Ich werde wohl nie wieder einen Job bekommen“. Die Fans lieben T’s Humor und schreiben in die Kommentare: „Du weißt schon, dass du vorher auch schon Gesichtstattoos hattest? 😁“ oder „Ich glaube, diese Erkenntnis kommt etwas zu spät 😂“ Wir sind gespannt, wann Taddl seine neuen Tattoos mit uns teilt und welche Motive es geworden sind.

