"Superman: Legacy": ER ist der neue Clark Kent!

"Superman: Legacy" wurde bereits Anfang des Jahres von James Gunn und Peter Safran angekündigt und soll das erste Projekt ihrer geplanten ersten Phase einer neuen Filmreihe sein. Im Rahmen dieser Filmreihe sind auch bereits ein neuer Batman-Film ("Batman: The Brave and the Bold") und "The Authority" geplant.

Am 11. Juli 2025 soll der neue Superman-Film dann weltweit erscheinen. In einem Interview erzählte Peter Safran bereits etwas mehr über den geplanten "Superman"-Film: "Es geht um Superman, der sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung in Einklang bringt. Er ist die Verkörperung von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem amerikanischen Weg. Er ist Freundlichkeit in einer Welt, die Freundlichkeit als altmodisch ansieht." Die Rollen des Superman aka Clark Kent und Lois Lane wurden jetzt auch besetzt!