Super Bowl: So viel Geld hat The Weeknd für seine Show gezahlt!

The Weeknd tritt beim "Super Bowl" auf

The Weeknd ist ein echter Künstler, der wirklich alles für seine Vision machen würde. Schon in mehreren Musikvideos hat er unter Beweis gestellt, dass es ihm an Kreativität nicht mangelt. Im Musikvideo zu "Save Your Tears" war The Weeknd nach einer Gesichts-OP nicht wiederzuerkennen. Auch danach sieht man den Sänger öfter mit Bandagen im Gesicht, was das bedeuten soll? Ein Statement zu The Weeknds Hass auf Hollywood. Auch gestern überraschte er beim Super Bowl mit einer Horde bandagierter Tänzer*innen. Eine ziemlich krasse Show, die The Weeknd ziemlich viel Geld gekostet hat …

The Weeknd zahlt 7 Millionen Dollar für seine "Super Bowl"-Show

Die Halbzeitshow beim "Super Bowl" ist eine Art Ritterschlag für jede*n Künstler*in. Ihr dachtet, dass die Stars dort fette Gagen kassieren? Nope, die auftretenden Sänger*innen werden nicht bezahlt. Die NFL übernimmt "nur" die Kosten für Anreise, Produktion usw. Doch in diesem Jahr hat das Management-Team von The Weeknd verkündet, dass der Sänger stolze sieben Millionen Dollar seines Privatvermögens für die "Super Bowl"-Show zahlen wird, um seine Vision für die Halbzeitshow möglich zu machen. "Wir haben uns sehr darauf konzentriert die Fans zu Hause zu erreichen und aus dieser Performance eine Kino-artige Erfahrung zu machen", verriet The Weeknd zuvor in einem Interview mit dem "Billboard Magazine". Ein ziemlich krasser Move von The Weeknd! Hier könnt ihr die ganze Show sehen:

