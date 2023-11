Stranger Things, Wednesday & Co.: Endlich geht's weiter! 🥳

Ganz Hollywood hat dieses Jahr gestreikt: Die Union der Drehbuchautor*innen ("Writers Giuld of America"), die der Regisseur*innen ("Directors Giuld of America"), und die der Schauspieler*innen ("Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists", kurz SAG-AFTRA).

Nachdem der Streik der WGA und DGA bereits beendet werden konnte, hat sich nun auch die SAG-AFTRA geeinigt und ihren Streik am 9. November 2023 eingestellt. 😮‍💨

Die Streiks hatten zur Folge, dass unzählige Serien und Filme auf Eis gelegt werden mussten – darunter auch Lieblingsserien wie "Stranger Things", "Emily in Paris" oder "Bridgerton".