„Stranger Things“: Neue Darsteller gesucht!

"Stranger Things": Es werden vier neue Darsteller gesucht

Die dritte Staffel "Stranger Things" hat auf Netflix alle Rekorde gebrochen. Einen Teaser für die vierte Staffel gibt es auch schon – und die Theorien der Fans überschlagen sich. Wie geht es mit Elfi (Millie Bobbie Brown), Mike (Finn Wolfhard) und Co. weiter? Sind sie in Sicherheit vor den übernatürlichen Monstern aus der Schattenwelt? Kommt vielleicht sogar ein toter Charakter wieder zu "Stranger Things" zurück? All diese Fragen sind noch unbeantwortet. Doch wie es aussieht, kommen vier neue Gesichter nach Hawkins: Matt und Ross Duffer, die Schöpfer der Netflix-Serie, suchen aktuell vier männliche Darsteller – drei Jugendliche und einen Erwachsenen.

"Stranger Things": Die neuen Charaktere werden Teil der Gang

Der ältere Darsteller soll scheinbar Teil der Storyline, die „weit weg von Hawkins“ spielt, werden. Die Jugendlichen dagegen sollen Figuren spielen, die perfekt zu Will (Noah Schnapp) und seinen Freunden passen. Einer davon soll eine Sportskanone sein, ein anderer ein Heavy-Metal-Fan und der dritte ein entspannter Surfer-Typ. Ob und wie die Charaktere in Hawkins auftreten, bleibt abzuwarten. Die Produktion von "Stranger Things 4" steht leider noch ziemlich am Anfang und die vierte Staffel startet wohl erste Ende 2020 auf Netflix. Unsere Vorfreude ist aber jetzt schon riesig!

