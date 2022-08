„Stranger Things“: DIESE Darsteller sind unzertrennlich!

„Steddie“ seit der vierten Staffel unzertrennlich

Nachdem Eddie in der vierten Staffel des Netflix Originals eingeführt wurde, gabs kein Halten mehr für zwei „Stranger-Things“-Stars! Steve und Eddie („Steddie“) kamen sich nicht nur vor der Kamera als Freunde näher. Joe Keery, der Steve-Darsteller, erzählte kürzlich, wie sich während der gemeinsamen Dreharbeiten eine „lebenslange Bindung“ zwischen ihm und Joseph Quinn entwickelte.

Lebenslange Bindung durch Pandemie-Dreh

Gerade wegen der Pandemie, sei es etwas ganz Besonderes gewesen, einen neuen guten Freund regelmäßig am Set um sich herum zu haben, verriet Joe Keery in einem Interview. Auf die Frage, ob sich Joseph und Joe im wirklichen Leben so nahestehen wie die Charaktere und, ob die beiden auch nach dem Dreh noch viel zusammen abhängen, antwortete er sehr überzeugt: „Oh ja, absolut. Ja Joe ist der Mann.“

Inzwischen hat der Steve-Darsteller viel mit seiner Musikkarriere zu tun. Er trat zuletzt unter seinem Künstlernamen „Djo“ beim Lollapalooza auf. Sein Traum für seine kommenden musikalischen Projekte wäre eine Zusammenarbeit mit seinem Best Buddy Quinn, der Gitarre spielt.

SO niedergeschlagen war Keery nach Eddies Serientod

Wie wir ja alle wissen, müssen einige Figuren in der Erfolgsserie sterben. So ist Eddies Zeit bei „Stranger Things“ durch seinen Serientod in der vierten Staffel leider schon wieder vorbei. Wir waren wohl alle etwas traurig, den liebenswerten Eddie schon wieder gehen zu lassen. Auch Joe gibt zu, dass er ziemlich deprimiert war, nachdem er es erfahren hat. Der Steve-Darsteller sei vor allem deshalb so sad gewesen, weil er nicht mehr mit seinem Kumpel am Set abhängen konnte. Es tue ihm gut, Joseph um sich herum zu haben… hach, das klingt wirklich herzzerreißend!

Ob gemeinsam vor der Kamera oder zusammen musizierend, wir freuen uns auf alles was noch von den beiden kommt!

