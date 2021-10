Die Netflix-Serie Squid Game ist unfassbar beliebt und erfolgreich! Sie gehört schon jetzt zu den erfolgreichsten Serien des Jahresund fährt Erlöse in Rekordhöhe ein. Und auch wir sind voll im Squid-Game-Fieber! Nachdem wir uns schon nach Squid-Game-Kostümen für die nächste Halloween-Party umgeschaut haben, suchen wir jetzt nach Spielen aus der Serie.

"Squid Game"-Star über Panik-Terror am Set: "Ich konnte nicht atmen"

„Squid Game“ Staffel 2: Drehstart und Story

Squid Game: Das Murmel-Spiel nachkaufen

Ganz vorn dabei ist da natürlich das Murmel-Spiel, das in der 6. Folge "Gganbu" gespielt wird. Hier müssen die Spieler mit dem Murmeln um Leben und Tod spielen. Dabei nehmen beide Spieler von ihren zehn Murmeln eine Anzahl in die Hand. Abwechselnd wird dann geraten, ob der Gegner eine gerade und ungerade Zahl hat. Liegt man richtig, bekommt man die Murmeln des Gegners. Runde um Runde spielt man um die Murmeln. Wer am Ende alle Murmeln hat, gewinnt.

In der Serie sind weitere Spiel-Varianten mit den Murmeln zu sehen. So gibt es auch die Version, in der beide Spieler versuchen, eine Murmel in ein Loch zu rollen oder zu werfen. Wer zuerst trifft, bekommt alle am Boden liegenden Murmeln. Die Spielvarianten sind schier endlos!

Wenn du jetzt auch Lust auf die Oldschool Murmel-Spiele bekommen hast, kannst du das Set aus der Serie schon für unter fünf Euro bei Amazon kaufen.

