"Spider-Man"-Star kassiert Shitstorm

Wieso sind so viele aufgebracht?

"Spider-Man"-Star Tom Holland hat sich für seinen neuen Film ziemlich krass verändert. Seine Fanbase hat ihn für diesen Look ziemlich auseinander genommen. Ja, die Community der Stars ist immer ziemlich direkt und gnadenlos. Jacob Batalon kann davon auch ein Liedchen singen. Er hatte seine erste große, internationale Rolle in den neuen "Spider-Man"-Filmen. Dort verkörpert er die Rolle des Ned Leeds, dem besten Freund von Peter Parker. Beziehungsweise verkörperte. Jacob wird nämlich nicht mehr Teil des nächsten "Spider-Man"-Films sein. Dies hat er bestätigt. Er wird sich lieber anderen Projekten widmen. Er arbeitet aber nicht nur an seiner Karriere, sondern auch an seinem Körper. Und das ist auch der Punkt, wieso einige mit ihm so hart ins Gericht gehen …

Jacob Batalon hat sich sehr verändert!

Er hat so schnell, so viel abgenommen – und das auf einem natürlichen Weg? Das glauben ihm manche nicht! Jacob Batalon hat über 60 Kilo abgenommen. Bereits im vergangenen Jahr hat er deswegen immer wieder Hate bekommen. Einige wollen ihm das aber immer noch nicht abkaufen! So eine starke Gewichtsabnahme ohne eine Schönheits-Op? Geht das überhaupt? Jacob soll das Ganze mit einer kompletten Umstellung seiner Ernährung und viel Sport gemeistert haben. Fast Food und anderes ungesundes Essen soll er schon seit Jahren nicht mehr angefasst haben. Obwohl er die vielen Kilos nicht von heute auf morgen abgenommen hat, bekommt der 25-Jährige immer noch Hate dafür. Einige denken, es muss eine Magenverkleinerung und eine Fettabsaugung im Spiel gewesen sein.

