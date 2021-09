Spider-Man"-Schauspieler spoilert "No Way Home"!

„Spider-Man: No Way Home“ ist der dritte und wohl blutigste Teil der „Spider-Man“-Reihe mit Tom Holland in der Hauptrolle. Für den ist nach diesem Teil wohl Schluss – und für einen anderen Schauspieler könnte sich das mit der Karriere insgesamt erledigt haben. Auf Reddit hat Topher Grace, den viele Fans noch als Venom in „Spider-Man 3“ mit Tobey Maguire kennen, offenbar den ganzen Handlungsverlauf vom neuen Teil gespoilert! 😨 Bei genauerem Hinschauen werfen die Details, die Grace nennt, allerdings so manche Frage auf … 🤔 Daher von uns an dieser Stelle mal keine Spoiler-Warnung! 🤣

Die beliebtesten Comicfiguren

Grace bestätigt seine Rolle im neuen Teil!

Während einer Ask-Me-Anything-Session mit den Fans auf Reddit wurde Grace gefragt, ob man ihm im neuen „Spider-Man“-Teil auch sehen würde. Denn bis heute halten sich wacker die Gerüchte, dass alte Figuren, wie Tobey Maguires und Andrew Garfields Spider-Man auch auftauchen würden. Schließlich wird Alfred Molina, der Doktor Oktopus in „Spider-Man 2“ spielte, auch einen Auftritt haben! Und tatsächlich bestätigte Grace, dass er im Film eine Rolle spielt! „Bitte behalte das für dich, aber ja, ich bin dabei.“ Und beginnt, die Handlung wiederzugeben, die wir aus dem Trailer schon kennen: Peter Parker ist traurig, dass alle um seine Identität wissen und dann passiert „kranker Sch*iß“ mit Doktor Strange und Dr. Oktopus kommt in seine Dimension und Elektro und der Grüne Kobold gesellen sich auch dazu. Ab dann wird es auf einmal ziemlich bizarr … 😀

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Ist das die Handlung von „No Way Home“?

Denn dann schreibt Grace: „Tom Hardy und ich erscheinen und wir kämpfen gegeneinander und ich gewinne (natürlich).“ Tom Hardy spielt aktuell Venom im gleichnamigen Film! „Es ist noch nicht einmal ein richtiger Kampf, ich mache ihn sofort fertig“, ergänzt Grace. 🤣 Dann sollen auch noch Figuren aus der originalen „Spider-Man“-Show aus den 70ern mitmachen und Aquaman und Batman (gespielt von Affleck, nicht Keaton) sollen ebenfalls auftauchen. Und da Disney der Mutterkonzern von Marvel ist, dürfen wir uns auch auf den Geist von Han Solo aus „Star Wars“ und auf einen Auftritt von Eve aus „Wall-E“ freuen! Okay, ab wann wurde allen klar, dass es sich hierbei nur um einen Joke handeln kann? Uns beim Part mit Venom. 😀 Aber: Wie witzig wäre es bitte, sollte Grace (und wenn auch nur unbeabsichtigt) den Film gerade wirklich in Teilen gespoilert haben? Wir können dem 17.12. auf jeden Fall kaum noch erwarten! 💖

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->