"Spider-Man" 4 MIT Tom Holland offiziell!

Marvel-Chef Kevin Feige wurde im Gespräch mit Entertainment Weekly gefragt, ob wir Tom Hollands Peter Parker in einem weiteren Film sehen werden. Dieser bestätigte daraufhin, dass Spider-Man 4 kommen wird und Tom zu 100 % an Bord ist:"Alles, was ich sagen werde, ist, dass wir die Geschichte haben. Wir haben große Ideen dafür, und unsere Autor*innen bringen gerade den Stift zu Papier." Es wird also noch etwas dauern, bis wir Tom wieder als Spider-Man sehen werden, aber wir freuen uns jetzt schon total auf den vierten Spidey-Film mit ihm!