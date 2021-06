Shirin David: Ist das ihr Outing?

Wen liebt Shirin David?

Friends, es wird wieder wild! Die Rapperin Shirin David promotet gerade ordentlich ihr kommendes Album "Bitches brauchen Rap" (BBR), das am 3. September 2021 erscheinen wird. Ob wir uns wieder auf coole Features wie zum Beispiel mit Rap-Kollege Haftbefehl freuen können? Nach "Ich darf das", der sich gleich an die Chartsspitze setzte, folgt nun die Songauskopplung "Lieben wir" diesen Freitag am 2. Juli. Ob Shirin David mit diesem Track wieder einen Rekord bricht? Auf Insta und TikTok hat die 26-Jährige einen kurzen Ausschnitt des "Lieben wir" Musikvideos gepostet und eine Stelle in ihrem neuen Song sticht dabei besonders hervor. Shirin rappt: „Vielleicht hab ich ein Boy, vielleicht sind es auch zwei. Oder drei Girls, alles könnte sein. 🌈 💕“ Ist das Shirin Davids Outing? Oder möchte sie damit lediglich ihren krassen Support für die LGBTQ+ Community zum Ausdruck bringen und die Selbstliebe ihrer Fans unterstützen? Abgesehen von dem Text ist auch die Regenbogenflagge das Symbol der LGBTQ-Gemeinschaft, also für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und queere Personen.

Shirin David setzt sich für andere ein

Ob Shirin David selbst der LGBTG+ Community angehört oder nicht, Fakt ist jedoch, dass sie sich stets für ihre Fans, ihre Community und für ihre Friends einsetzt. Wenn Shirin eines nicht mag, dann wenn man wegen seiner Sexualität ausgegrenzt oder verurteilt wird. Liebe ist Liebe. That’s it! Erst vor wenigen Tagen hat sie ihre Reichweite auf Instagram genutzt und einige Storys regepostet, als die UEFA die Regenbogen-Beleuchtung der Allianz Arena untersagt hatte. Mit ihrem Song "Lieben wir" wird Shirin David auf jeden Fall wieder ein klares Ausrufezeichen setzen und den Ausdruck Female Empowerment dick und fett unterstreichen! 💪🏻