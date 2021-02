Cardi B inspiriert von Shirin David?

Looks von Cardi B und Shirin David zum Verwechseln ähnlich

Shirin David ist aus der Deutsch-Rap-Szene nicht mehr wegzudenken. Mit dem Track "90-60-111" hat Shirin sogar einen Rap-Rekord gebrochen. Außerdem kann sie bereits einige Kollaborationen vorweisen und verraten, wie es zum Feature mit Haftbefehl gekommen ist. Viele feiern die Sängerin außerdem für ihren savage Look und auch dabei ist etwas aufgefallen. Die Outfits von Cardi B ähneln ziemlich oft dem Style von Shirin David. Das Cover von Cardis neuer Single "Up" erinnert stark an das Album-Cover "SUPERSIZE" und auch die Outfits aus Musikvideo der amerikanischen Rapperin erinnern an Looks von Shirins Video zu "ICE". Ist das Zufall oder sogar Inspiration?

Shirin David reagiert auf Vergleich mit Cardi B

"Eine Frau mit Ambition führt ihr Business und kein Gossip", singt Shirin Davis schon in "90-60-111", deshalb reagiert sie natürlich gleich auf die Vergleiche zu Cardi B: "Ich liebe es mich selbst von anderen Frauen inspirieren zu lassen und genauso liebe ich es, andere Frauen zu inspirieren." Eine ziemlich coole Aussage der Rapperin. Viel zu wenige Künstler geben zu, wen sie feiern und welche Ideen sie cool finden. Das ist nämlich absolut keine Schande! "Ist egal ob Zufall oder nicht. Wir feiern, weil wir pretty sind und nur ugly bitches haten", ergänzt Shirin David. True, wir sollten uns untereinander mehr supporten statt runterzuziehen. Denn egal, ob das jetzt Inspiration oder Zufall ist, die Story ist lustig und beweist, dass die Rap-Queens zwei Dinge gleich gut können: Ihr eigenes Ding machen und dabei fabelhaft aussehen!

In ihrer Instagram-Story reagierte Shirin David ziemlich savage auf den Vergleich zwischen Cardi B und ihr. Instagram/@shirindavid