Shawn Mendes: Treffen mit diesem Rapper

Das neue Traum-Duo oder zu verschieden, um befreundet zu sein? Der süße Mädchenschwarm Shawn Mendes (20) scheint einen neuen besten Freund zu haben: Rap-Superstar Drake (32)! Die beiden Musiker haben sich jetzt zufällig bei einem Basketballspiel getroffen und sich total gut verstanden! Aber die beiden verbindet eigentlich noch viel mehr, als nur die Musik …

Drake: Rap-Star trifft Shawn Mendes beim Sport

Am Sonntag Abend fanden die NBA Endspiele des Jahres in Toronto in Kanada statt – die Heimat der beiden Musiker! Klar, dass sich weder Drake, noch Shawn Mendes das Spiel entgehen lassen konnten. Das Team der Raptors aus Toronto spielte dabei gegen die Golden State Warriors aus Oklahoma, Kalifornien – wobei die US-Mannschaft knapp gegen die Kanadier gewann (109:104). Trotz der Niederlage hatten Shawn und Drake eine tolle gemeinsame Zeit in der Halle – ob da wohl bald auch mal ein gemeinsamer Song kommt? Wir hoffen es! Shawn hatte sich jedenfalls schon in der Vergangenheit als großer Drake-Fan entpuppt. Und schien so begeistert von seinem Idol, dass er gleich zwei gemeinsame Bilder vom Spielfeldrand postete:

Drake & Shawn Mendes: Traum-Duo!

Drake und Shawn Mendes haben so einiges gemeinsam, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Beide sind Kanadier und beide sind nicht auf dem "klassischen" Weg zur Musik gekommen! Während Drake seine Karriere zunächst als Schauspieler startete, war Shawn Mendes bis vor Kurzem noch ein ganz normaler Junge von nebenan – bis er eines Tages anfing, seine eigenen Songs im Internet hochzuladen … Außerdem sind beide große Sport-Fans und supporten Teams aus ihrer Heimat Kanada , wo es nur geht!

