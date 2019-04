Shawn Mendes: So war sein erster Auftritt auf der Straße!

Shawn Mendes: Erster Auftritt auf der Straße

Seit Anfang März ist Sänger Shawn Mendes auf Welttournee. Der 20-Jährige gibt Auftritte vor ausverkauften Konzerthallen – davon fanden drei Konzerte in Deutschland statt. Erst kürzlich hat das britische Observer Magazine ihn zum "Prince of Pop" gekürt. Es läuft also ziemlich gut für ihn!

Shawn Mendes: Wie alles anfing

Bei dem krassen Erfolg heute kann man sich kaum noch vorstellen, dass der attraktive Kanadier auch mal klein angefangen hat. Wie wir alle wissen, wurde Shawn vor allem über die Videoportale YouTube und Vine berühmt. Damals coverte er noch Songs von Justin Bieber oder Adele. In einem Interview hat Shawn jetzt verraten, wie er sich noch auf seine Karriere als Sänger vorbereitet hat.Während eines Portugal-Urlaubs mit seiner Familie (sein Vater ist portugiesischer, seine Mutter britischer Herkunft) hat er auf öffentlicher Straße einen Song von Bruno Mars zum Besten gegeben! OMG!

Als seine Eltern gerade shoppen waren, beschloss der damals 14-Jährige kurzerhand auf eine Statue zu klettern und vor der Menge zu singen. "Ich habe total geschwitzt und mir gedacht: Wenn du wirklich mal ein Sänger werden willst, musst du wenigstens in der Lage sein, auf dieser Statue zu stehen und zu singen", hat er sich selbst in diesem Moment gedacht. Wow, ganz schön mutig für einen Teenager! Er habe sich damals selbst sehr unter Druck gesetzt, gesteht der "In my Blood"-Interpret.

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: