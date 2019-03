Shawn Mendes in Deutschland: Hier hängt er ab!

München steht heute Kopf, denn Superstar Shawn Mendes ist in der Stadt! Heute Abend wird der 20-Jährige sein Konzert in der Olympiahalle geben, doch davor verbringt der Sänger den Tag noch in der City. Wir wissen, wo er abhängt!

Shawn Mendes: Mit Fans im Münchener Hofbräuhaus

Shawn Mendes landete im Zuge seiner "Shawn Mendes: The Tour" bereits gestern in München. Und weil er für den Abend keinen Auftritt geplant hatte, beschloss er, seine freie Zeit standesgemäß und traditionell in der bayerischen Hauptstadt zu verbringen: Also ging der Kanadier kurzerhand ins Hofbräuhaus - einem absoluten Hotspot in München! Die Gäste in der bayerischen Wirtschaft staunten nicht schlecht, schließlich kommt es nicht gerade jeden Tag vor, dass so ein Superstar einfach ins Hofbräuhaus spaziert kommt. Es dauerte natürlich nicht lange, da hatte eine Horde Fans das mitbekommen und scharte sich um den süßen Sänger. Doch den störte das überhaupt nicht – Shawn machte gutgelaunt Fotos mit jedem einzelnen.

Shawn Mendes: Voller Terminkalender

Heute Vormittag ging es dann direkt weiter für den 20-Jährigen: Mitten in der Innenstadt hatte er seinen ersten Termin für den heutigen Tag. Weil Shawn das vorher in seiner Insta-Story angekündigt hatte, waren natürlich auch hier direkt hunderte Fans am Start, um ihren Star einmal ganz nah zu erleben. Kreischalarm war da vorprogrammiert! Nachdem der „Lost In Japan“-Interpret auch hier brav ein paar Selfies mit seinen Anhängern gemacht hatte, ging es zu einem Pressetermin in den Armani-Store (für alle, die es gerade nicht auf dem Schirm haben: Shawn Mendes ist Markenbotschafter des Luxus-Modekonzerns!)

Ihr seht schon: Shawn Mendes‘ Terminkalender ist echt mega voll. Bevor er heute Abend ab 20 Uhr auf der Bühne steht, ist er noch busy mit einem Fan-Meet-And-Greet und dann steht natürlich auch noch der Soundcheck in der Halle an. Morgen hat der Sänger aber einen Tag frei und kann sich hoffentlich noch ein bisschen mehr vom schönen München angucken ;)

