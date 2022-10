Sex-Szene mit Harry Styles: "My Policeman"-Star packt aus

"My Policeman": Start und Handlung

Ab dem 4. November auf Amazon Prime Video zum Streamen verfügbar (und länger könnten wir auch gar nicht mehr warten!) – Wir freuen uns alle schon riesig auf das Queer-Drama "My Policeman" mit Harry Styles in der Hauptrolle. Harry spielt den Polizisten Tom, der eigentlich mit Marion (Emma Corrin) zusammen ist. Doch dann kommt Patrick (David Dawson), ein Kurator, in die Stadt und verändert alles.

Auch heute ist es für manche nicht möglich, ihre Sexualität frei auszuleben. "My Policeman" spielt jedoch in den 50er-Jahren. Homosexualität war damals illegal und ein totales Tabu. Die Gefühle, die die beiden Männer füreinander haben, sind jedoch echt und sie können sich einfach nicht voneinander fernhalten. Tom und Patrick verlieben sich endgültig und beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Doch wie war es für Schauspieler David Dawson, eine Sex-Szene mit Harry Styles, dem aktuellen erfolgreichsten Musiker, zu drehen? 😏

Sex-Szene mit Harry Styles

Im Interview erzählt David Dawson: "Wenn man intime Szenen mit jemanden drehen muss, dann erhofft man sich natürlich immer, dass es jemand ist, mit dem man auf einer Wellenlänge ist. Jemanden, dem man voll und ganz vertrauen kann, jemand ganz frei von Ego und jemanden, mit dem man gut kommunizieren kann. Das alles und noch mehr hat man mit Harry."

"Wir waren umgeben von vier weiteren Personen, als wir die Szene gedreht haben. Und als dann 'Cut' gerufen wurde, haben wir beide nur gelacht. Man muss solche Situationen auch einfach mit Humor nehmen", fügt David hinzu. Das hört sich nicht nur sehr professionell an, sondern auch danach, dass die beiden sich wirklich gut verstanden haben. Auch bei den vielen Pressekonferenzen hat man gesehen, dass das "My Policeman"-Team super miteinander harmoniert hat. So ganz anders als die Promo von Harry Styles anderem Filmprojekt "Won't Worry Darling". 😃

