"Sex Education": Weiterer beliebter Star verlässt die Serie

Über ein Jahr ist es nun her, seit "Sex Education" Staffel 4 bestätigt wurde – seitdem warten wir gespannt auf die neuen Folgen. Und in dieser Zeit wurde auch bekannt, dass einige der Charaktere, die uns in den letzten drei Staffeln so sehr ans Herz gewachsen sind, nicht mehr dabei sein werden: Lily Iglehart (Tanya Reynolds), Emily Sands (Rakhee Thakrar), Ola Nyman (Patricia Allison) und Olivia Hanan (Simone Ashley).

Und als ob diese Abschiede nicht schon schlimm genug wären, hat jetzt auch noch ein anderer Star seinen Ausstieg aus der Serie angedeutet!