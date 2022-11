“Sex Education”-Lehren: „Nein“ heißt „Nein“!

Leider hat sich in den Medien (und auch in der Gesellschaft) die Einstellung verbreitet, man müsse (gerade) Frauen erst überzeugen und dass ein „Nein“ von ihrer Seite vielleicht sogar gar nicht unbedingt ein „Nein“ bedeutet! Wow, wir können gar nicht oft genug sagen, wie toxisch diese Denkweise ist! Wenn dir eine Person eine Grenze aufzeigt, dann MUSST du diese Grenze respektieren – andernfalls zeigt sich am Ende nur, dass du keinerlei Achtung vor deinem Gegenüber hast. Viele furchtbare Situationen zwischen zwei Menschen hätten vermeidet werden können, wenn diese Regel beachtet werden würde. In „Sex Education“ macht Otis das Liam sehr deutlich!