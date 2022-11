“Sex Education”-Lehren: Übung macht den*die Meister*in

Orale Befriedigung hat natürlich auch bei „Sex Education“ eine Rolle gespielt – immerhin ist es eine Form von Sex! Aber niemand kommt als „Oral-Profi“ auf die Welt! In einer Szene sehen wir, wie Otis einen „ordentlichen“ Blowjob mithilfe einer Banane präsentiert. Was lernen wir auch dieser Szene? Übung macht den*die Meister*in und würgen ist auch ganz normal – zumindest zu Beginn. Das ist ein natürlicher Körperreflex, den Übung etwas in den Griff bekommt. Niemanden muss peinlich sein, wenn er*sie am Anfang noch ein wenig „holprig“ bei der Sache ist. 😊



Noch mehr Sex-Themen? Gerne! Hier haben wir was von Dr. Sommer für euch:

