“Sex Education”-Lehren: Die Pille danach ist wichtig

„Die Pille danach“ ist für manche mit Scham verbunden – oftmals für die Frau, die ja die Pille besorgen und einnehmen muss. Warum eigentlich? Nicht immer geht alles gut beim Sex, manchmal ist man vielleicht wirklich unvernünftig und verzichtet auf das Kondom oder merkt erst im Nachhinein, dass man vergessen hat, die Pille einzunehmen. Ist es dann nicht viel verantwortungsvoller (gerade gegenüber einem etwaigen ungeplanten Baby), die Pille danach schnell zu besorgen? Otis und Ruby diskutieren da nicht lange drüber, als sie in dieser Situation in „Sex Education“ landen und machen unserer Meinung nach alles richtig! Safety first und manchmal eben second. 😊