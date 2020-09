„Sex Education“: Dieser Harry Potter-Star spielt mit

„Sex Education“: Neue Darsteller in Staffel 3

Die beliebte Netflix-Serie Sex Education wurde vor mehreren Monaten um eine dritte Staffel verlängert! Ursprünglich sollten die Dreharbeiten im Mai starten, doch wegen Corona wurde der Drehstart auf September 2020 verlegt. Jetzt sind die Hauptdarsteller Otis Milburn (Asa Butterfield), Maeve Wiley (Emma Mackey) und Eric Effiong (Ncuti Gatwa) endlich wieder zurück am Set in Wales – natürlich unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen.Neben vielen bekannten Gesichtern dürfen sich die Zuschauer in Staffel 3 aber auch über ein paar Neuzugänge freuen – mit dabei ein Star aus Harry Potter!

Sex Education auf Netflix: "Harry Potter"-Star Jason Isaacs ist mit dabei

Jason Isaacs (57) ist das neue Gesicht in Sex Education. Der Schauspieler ist vor allem bekannt durch seine Rolle als "Harry Potter"-Bösewicht Lucius Malfoy. Ohne die lange weiße Perücke erkennt man den Star fast gar nicht! In der Netflix-Serie wird Jason Isaacs Peter Groff spielen, den Bruder von Adams Vater und Schulleiter Michael Groff (Alistair Petrie).Wir sind gespannt, wie der Film-Star die Serie aufmischen wird! Außerdem gibt es zwei weitere Neuzugänge, wie der Streamingdienst verkündet: Musikerin Dua Saleh und Jemima Kirke, die in der Serie "Girls" mitspielte.

Netflix: Wann startet Staffel 3 von Sex Education?

Die ersten beiden Staffeln von Sex Education wurden jeweils im Januar 2019 und Januar 2020 auf Netflix veröffentlicht. Da sich der Drehstart wegen Corona jedoch verschoben hat, wird Staffel 3 vermutlich nicht im Januar 2021 releast werden. Leider! Stattdessen müssen wir uns noch bis zum Frühjahr 2021 gedulden. Bis dahin findet ihr hier die besten Netflix-Serien, um die Wartezeit zu verkürzen!

