Serien-Freunde, die sich hassen: The Rock und Vin Diesel

Gut, „Fast & Furious“ ist keine astreine Serie – aber mit mittlerweile neun Filmen und verschiedenen Spin-Offs kann man das schon als Serie durch gehen lassen!

Und auch hier herrscht Zoff hinter den Kulissen – Ausgerechnet zwischen den Superstars The Rock und Vin Diesel! Dabei ging alles so toll los: Als für den fünften Teil der „Fast & Furious“ Reihe verkündet wurde, dass Superstar The Rock dabei sein würde, waren Fans vor Freude außer sich! Immerhin war dies wohl der erste ernstzunehmende Feind für Vin Diesel aka Dominic Toretto. Über die Filme hinweg entwickelte sich zwischen den beiden Figuren aber bekanntermaßen eine Freundschaft. Im wahren Leben jedoch scheinen die beiden Superstars von einer Freundschaft weit entfernt.

In einem mittlerweile gelöschten Instagram Post ließ The Rock 2016 seinem Frust freiem Lauf und bezeichnete Kollegen als „verwöhne Ärsche“ – Fans vermuteten sofort, dass Vin Diesel damit gemeint sei. Diesel antwortete später „Ich hätte auch viel zu erzählen…“ Die beiden Stars gingen mit ihrem Streit stets sehr kryptisch um und behaupteten in offiziellen Interviews immer wieder, sich gut zu verstehen. „Einiges wurde größer gemacht, als es in echt war“, so Diesel, „Ich glaube, das war nicht seine Absicht.“ Sagte er und ließ Szenen von The Rock aus den Filmen schneiden…