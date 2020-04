Streaming-Dienste im Konkurrenzkampf

Wer hat das größte Angebot? Welcher Dienst liefert die besten Eigenproduktionen? Der Streaming-Markt ist heiß umkämpft und VoD-Riese Netflix bekommt mit Disney+, HBO Max & Co. immer mehr Konkurrenz. Die Auswahl wird immer größer und neue Kunden zu gewinnen wird schwieriger. Im Sommer geht ein Streaming-Dienst, der schon einige Jahre verfügbar ist, offline. Die ProSiebenSat.1-Gruppe verabschiedet sich von der Streaming-Plattform Maxdome.

Aus für Streaming-Plattform Maxdome: Wechsel zu Joyn PLUS+?

Im Sommer 2006 ging das Portal Maxdome an den Start, 14 Jahre später wird es eingestellt. Das Ende von Maxdome wurde schon vor ein paar Monaten angekündigt, diesen Sommer ist es soweit. Die Kunden und Abonnenten von Maxdome stehen trotzdem nicht mit leeren Händen da. Die ProSiebenSat.1-Gruppe rückt seine eigene Plattform Joyn mehr in den Vordergrund. Die kostenlose Basis-Version von Joyn ist seit Juni 2019 verfügbar, die kostenpflichtige Version Joyn PLUS+ gibt es seit November 2019. ProSiebenSat.1 empfiehlt seinen Maxdome-Kunden zu Joyn PLUS+ zu wechseln, für 6,99 Euro im Monat können die User 6 Pay-TV Sender und über 30.000 Filme und Serien anschauen, zudem können 60 TV-Sender in HD im Livestream verfolgt werden. Viele Maxdome-Inhalte sind auch auf Joyn und Joyn PLUS+ abrufbar. Der Maxdome Store, in dem einzelne Titel gekauft oder ausgeliehen werden können, soll fürs Erste aber erhalten bleiben.

