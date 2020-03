Ein Autounfall bewahrte YouTuberin Dounia Slimani vor dem Tod

Nachdem die Influencerin vor kurzem in einen Autounfall verwickelt war, musste sie anschließend operiert werden. Dabei machten die Ärzte eine schlimme Entdeckung… Dounia Slimani veröffentlichte gestern ein Video auf ihrem YouTube-Channel, in dem sie ihren Fans die traurigen News mitteilte: „Es hat sich jetzt für mich herausgestellt, dass mein Autounfall wahrscheinlich das Beste ist, was mir in meinem Leben je passiert ist“, erzählt sie gefasst und ist sich sicher, dass dieser Unfall sie vor noch viel Schlimmerem bewahrt hat.Der Schock sitzt trotzdem tief, denn mit ihrer Erkrankung hätte Dounia niemals gerechnet hatte. Besonders, weil sie gerade mal 35 Jahre alt ist und auf einen ausgewogenen Lifestyle sowie eine gesunde Ernährung achtet. Das ist jedoch noch lange keine Garantie. So wurde auch bei dieser GNTM-Kandidatin erst kürzlich Krebs diagnostiziert.

YouTuberin Dounia Slimani wird den Krebs besiegen!

Besonders viel Halt gibt Dounia in dieser schwierigen Zeit ihre Familie. Nachdem sie ihren Liebsten von ihrer Krebs-Diagnose erzählte, flogen ihre Geschwister Sami und Lamiya sofort zu ihr. Sami lebt inzwischen in Dubai, Schwester Lamiya hat ihren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt. „Es waren die dunkelsten Tage meines Lebens, weil man sich mit der Endlichkeit seines Daseins das erste Mal konfrontiert fühlt“, berichtet Dounia ihren Fans in ihrem Video. Bereits nächste Woche beginnt die Mutter eines 4-jährigen Sohnes mit der Chemotherapie. Auch für ihn versucht Dounia Slimani stark zu sein und sich nicht unterkriegen zu lassen. Durch ihre Diagnose versucht die YouTuberin auch anderen Mut zu machen: „Es wird alles gut! Es kommt darauf an, wie man die Sache annimmt.“ Diese „Germany’s Next Top Model“-Kandidatin wird trotz ihrer Krebserkrankung sogar Mutter. An ihrem größten Traum, zu ihrem Bruder Sami nach Dubai auszuwandern, hält Dounia nach wie vor fest: „Ich schaffe das! Ich werde das wuppen, das weiß ich!“ Wir wünschen Dounia Slimani nur das Allerbeste!

