Rouge auftragen: So geht es richtig!

Was für Rouge-Sorten gibt es?

Wenn du mit Rouge noch nicht so vertraut bist, solltest du erst mal unsere Infos checken, bevor du dir ein Produkt kaufst! Hier kommt es nämlich nicht nur darauf an, welchen Look du willst - wichtig ist auch, wie schnell es gehen soll und wie geschickt du beim Schminken bist.

Loses Rouge-Puder

Puder-Rouge ist ein stark gefärbtes Gesichtspuder. Dieses Rouge ist mit dem Pinsel einfach aufzutragen. Da du aber mit dem Pinsel schnell mal zuviel von diesem Rouge erwischt: Ist mal zuviel im Gesicht gelandet, kannst du den Überschuss mit Puder mildern. Also: Was für dich, wenn's schnell gehen soll oder du erst mal üben willst!

Kompakt-Rouge

Wie beim Kompakt-Puder sind beim Kompakt-Rouge die Rougeteilchen in eine feste Form gepresst - gehst du z.B. mit dem Pinsel darüber, löst du eine kleine Menge ab. Weil das Rouge gepresst ist, nimmt das Döschen wenig Platz weg. Weil der Pinsel immer nur wenig vom Puder ablöst, kannst du dieses Rouge ganz sparsam auftragen.

Creme-Rouge

Creme-Rouge kommt im Döschen oder als Stick. Es wirkt auf der Haut oft sehr glänzend - wie eine Creme mit viel Glitter. Das Auftragen geschieht mit dem Finger oder direkt mit dem Stick - nicht ganz so einfach! Außerdem kann man dieses Rouge nicht so leicht korrigieren, wenn man mal zu viel aufgetragen hat . Also was für Profis!

Rouge im Pinsel

Das ist neu und ziemlich praktisch: Ein Pinsel, der gleich das Rouge enthält! Du gibst durch drücken oder drehen etwas Rouge frei. Streichst du dann mit dem Pinsel über die Wange, gibt der Pinsdel das Rouge ab! Praktisch - aber nur, wenn du mit drücken oder drehen ganz vorsichtig bist. Hier gibst du schnell zuviel Rouge frei!