Robert Pattinson wurde als Edward Cullen in den Twilight-Filmen bekannt. Gerade kam raus, dass ein neuer "Twilight"-Teil kommt. Die Fans dürfte das freuen. Ganz zum Ärger von Robert Pattinson. "Haben die nichts anderes zu tun, als nur vorm Computer zu hängen und Twilight-Dinge zu kommentieren?", sagte er in einem Interview. Ganz schön unfreundlich! Immerhin sind die Fans der Grund, warum die Filme (und Rob) so berühmt geworden sind!