Naomi Campbell hat aus ihren Fehlern gelernt

Schon bei GnTm wies Naomi Campbell die Mädels zurecht. Und auch sonst ist das Supermodel für ihre Wutausbrüche bekannt. Bei jeder Kleinigkeit wird sie mega aggro. Ihre Angestellten mussten das schon oft am eigenen Leib erfahren. Zum Beispiel hat sie ihrem Chauffeur während der Fahrt heftige Nacken-Schläge verpasst. Autsch! Außerdem warf sie des Öfteren ihren Dienstmädchen Handys an den Kopf. Viermal wurde sie wegen Körperverletzung verurteilt. Sie gab zu: "Ich glaube, ich habe das Wort «Wutmanagement» berühmt gemacht." Doch sie hat aus ihren Fehlern gelernt. Sie war in Therapie und ging wegen ihrer Alkohol- und Drogenprobleme zur Selbsthilfegruppe.