"Riverdale"-Star Lili Reinhart: Fast entführt?

Lili Reinhart: Gruselige Erfahrung mit Betrügern

"Riverdale"-Star Lili Reinhart hatte eine ziemlich gruselige Erfahrung. Auf Twitter berichtete die Schauspielerin: "Ich wurde gerade von jemandem zu einem Auto gelockt, der sich als Flughafen-Taxi/Uber-Fahrer ausgegeben hat. Als ich zum Auto gekommen bin, habe ich festgestellt, dass er kein offizieller und professioneller Fahrer war. Also bin ich nicht ins Auto eingestiegen." Krass, das hätte auch mächtig in die Hose gehen können!

Lili Reinhart: Riverdale-Star in Gefahr

Zum Glück war Lili Reinhart skeptisch und aufmerksam genug, um festzustellen, dass etwas nicht stimmt. Sonst wäre sie womöglich entführt worden und das Ganze hätte ein schlimmes Ende genommen! "Passt bitte auf und trefft da draußen weise Entscheidungen", schreibt die "Riverdale"-Darstellerin deshalb weiter und appelliert an ihre Fans. Lili scheint in letzter Zeit wirklich kein Glück zu haben. Erst kürzlich hatte sie einen gefährlichen Feuer-Unfall und verriet vor einigen Wochen, dass ihre Depressionen zurück sind. Hoffentlich geht es ihr bald besser … 😢

Lili Reinhart: Besorgt um Fans

Nur ein paar Minuten später veröffentlicht Lili Reinhart einen weiteren Tweet, in dem sie schreibt: "Ich meine es ernst, seid bitte vorsichtig da draußen. Ihr müsst nicht immer nett sein oder euch Gedanken darüber machen, ob ihr gerade unfreundlich seid. Vertraut eurem Bauchgefühl. Es könnte euch das Leben retten." Scheint wirklich so, als hätte sie diese Erfahrung nachträglich noch ziemlich schockiert und zum Nachdenken gebracht! Ein Glück also, dass der "Riverdale"-Schauspielerin nichts passiert ist und sie sicher nach Hause gekommen ist. Und sie hat recht: Man sollte niemandem blind vertrauen!

Folg uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Das könnte dich auch interessieren: