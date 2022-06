"Riverdale"-Star wegen Mord im Knast!

Ryan Grantham: „Riverdale“-Star erschießt seine Mutter

Ryan Grantham war unter anderem durch seine Rolle als „Jeffrey Augustine“ in der Serie „Riverdale“ bekannt. Vor zwei Jahren schoss der Schauspieler dann seiner Mutter Barbara Waite in den Hinterkopf, während sie Klavier spielte.



Am Tag danach plante er bereits seinen nächsten Mord, als er sein Auto mit Waffen und Munition belud und eine Google-Kartenbeschreibung zum Wohnort vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau einsteckte. Laut eigener Aussage und Auszügen aus seinem Tagebuch hatte Ryan Grantham vor, Trudeau zu töten. Dazu kam es jedoch glücklicherweise nicht, denn der damals 22-Jährige stellte sich stattdessen der Polizei, indem er sich auf offener Straße an einen Beamten wandte und ihm erzählte, dass er seine Mutter tötete.

Lebenslange Haftstrafe für Ryan Grantham

Während der Verhandlungen kam raus, dass Ryan Grantham in den Monaten vor dem Mord an schweren klinischen Depressionen litt und oft darüber nachdachte, sich selbst das Leben zu nehmen. Ryans Schwester Lisa Grantham sagte vor Gericht aus: „Wie kann ich jemals wieder jemandem vertrauen, wenn mein einziger Bruder beschloss, meine Mutter zu töten?“ Sie war es auch, die die Leiche der 64-Jährigen fand, nachdem sie ihre Mutter nicht mehr erreichte.

Der "Riverdale"-Darsteller ist inzwischen wegen Mordes verurteilt und ihn erwartet eine lebenslange Haftstrafe.

