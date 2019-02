„Riverdale“-Star Cole Sprouse: „Das macht mich attraktiv!“

Cole Sprouse: Undercover auf Social Media

Zusammen mit GQ hat „Riverdale“-Star Cole Sprouse sich undercover ins Netz begeben und Twitter, Reddit & Co. nach Artikeln und Kommentaren über sich selbst durchforstet, um anschließend seine Meinung (auf ziemlich witzige Weise) dazu abzugeben. Unter anderem verrät der Schauspieler z.B., was er von Pizza mit Ananas hält (er liebt es!) oder dass er und sein Zwillingsbruder Dylan Sprouse nicht nur gleich aussehen, sondern auch exakt dieselbe Stimme haben – was für manche Leute ziemlich creepy ist.

Cole Sprouse: Darum ist er so angesagt

Ein Fan fragte auf irgendeiner Online-Plattform: „Was macht Cole Sprouse so attraktiv?“ und der Schauspieler musste da natürlich nicht lange überlegen: „Es ist mein Witz, es ist mein Charme…“ Doch nicht nur sein Inneres macht den 26-Jährigen laut eigener Aussage zu einem echten Dreamboy, sondern noch eine andere Sache. Cole Sprouses Blick wandert an sich selbst hinunter und man rechnet schon damit, dass er als nächstes seinen Penis als Grund für seine enorme Attraktivität nennt. Doch falsch gedacht: „Es ist dieses hellrosa Shirt!“, lacht der Netflix-Star. Haha genau Cole, an diesem T-Shirt liegt es mit Sicherheit.

