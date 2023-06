"Riverdale" Staffel 7: Kehrt ER nochmal zurück? 😱

Viele Fans hatten die Hoffnung, dass Skeet Ulrich aka FP Jones, der Vater von Jughead, nochmal in der Serie einen Auftritt haben wird und "Falice" ein Happy End bekommen wird. Doch Madchen hat schlechte Nachrichten: "Wir m├╝ssen die Sache abschlie├čen. Er wurde eingeladen, und der Plan war, dass er zur├╝ckkommt. Aber dann ist es schiefgegangen. Ich kenne die Einzelheiten nicht. Aber am Ende ist er nicht mehr an Bord gekommen." Es gab sogar gr├Â├čere Pl├Ąne f├╝r den Charakter von Skeet: "Es gab eine Folge, die seiner Figur gewidmet war, aber sie kam nicht zustande. Die Falice-Fans w├╝nschen sich also etwas, das einfach nicht passiert nicht." Doch es wird trotzdem ein Happy End f├╝r Alice Cooper geben: "Sie findet einen gro├čartigen Lebenspartner und ist am Ende gl├╝cklich. Aber jeder muss selbst einschalten und zuschauen." Wir sind schon gespannt, wie es bei "Riverdale" die n├Ąchsten Wochen weitergehen wird! ­čĹÇ