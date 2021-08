"Riverdale" Staffel 5: Kommen Betty und Jughead wieder zusammen?

"Riverdale" Staffel 5: Neue Folge wühlt alles auf!

Ab heute gibt es endlich eine neue Folge "Riverdale", nachdem wir eine lange Pause von Staffel 5 aushalten mussten. Passend dazu gibt es gleich wieder die ersten Neuigkeiten und Veränderung. Für alle, die einmal abgeholt werden müssen: Die neue Folge von Staffel 5 setzt genau da an, wo wir in "Riverdale" zurückgelassen wurden. Jughead ist total auf Drogen und konnte sich irgendwie von Tabithas Handschellen befreien. Seitdem ist er verschollen. Außerdem gab es einen Massenausbruch im Gefängnis von Hiram Lodge. In der neuen Folge gibt es gleich einen Rückschlag für Varchie-Fans: Archie und Veronica legen ihre Beziehung zunächst auf Eis, solange, bis sie ihren nervigen Noch-Ehemann losgeworden ist.

Währenddessen kümmert sich Archie darum, ein paar der Gefangenen einzufangen, da hohe Belohnungen für alle Helfer*innen ausgeschrieben sind. Tabitha fragt Betty um Hilfe und zusammen gehen sie Jughead suchen. Dabei bekommen sie auch Hilfe von Jugheads Ex-Freundin Jessica, die für Ärger sorgt. In dem ganzen Chaos wird außerdem ganz nebenbei ein Musical geplant. Alle die gehofft haben, dass die Musical-Folge in dieser Staffel ausfällt, müssen wir leider enttäuschen. Serien-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa hat zum Start von "Riverdale" dafür einen Ausblick auf die Zukunft von Jughead und Betty gegeben. Außerdem hat er auch verraten, ob Vanessa Morgans Baby in Staffel 5 dabei sein wird.

"RIVERDALE"-TEST: WER BIST DU IN DER SERIEN-CLIQUE?

"Riverdale"-Produzent verspricht: Betty und Jughead kommen sich in Staffel 5 wieder näher!

Gibt es noch eine Chance für Bughead? Wann kommen Jughead und Betty endlich wieder zusammen? Für viele Fans sind die beiden "Riverdale"-Bewohner Endgame. Für alle, die es vermissen, die beiden zusammen zu sehen, hat Roberto Aguirre-Sacasa gute Neuigkeiten. "Jugheads großes Mysterium ist zu erklären, was ihm in den sieben Jahren in New York passiert ist. Aber er wird auch in Bettys und Pollys Mysterium involviert. Am Ende der Staffel kann man sagen, dass er und Betty zusammenarbeiten, um Polly nach Hause zu bringen." Juhu, das Detektiv-Traumpaar ist back together! Auch, wenn es einige Dinge in "Riverdale" gibt, die Fans nie sehen werden …

Aber es geht noch weiter. Der "Riverdale"-Macher erklärt nämlich auch, ob und wie Betty und Jugead wieder zusammenkommen könnten: "Ich glaube, dass Betty und Jughead eine viel größere Distanz zueinander haben, eine Kluft, die sie überbrücken müssen, als Archie und Veronica. Alles, was ich sagen kann, ist, dass sie zuerst ihre Freundschaft wieder aufbauen müssen. Ich denke, dass sie noch eine Reise vor sich haben und einige Dinge sortieren müssen. Aber ich kann eins versprechen: In Folge 16 haben Cole und Lili eine wunderschöne Szene, in der sie darüber sprechen, wie ihr Leben ohneeinander war. Das beginnt eine Tür zwischen den beiden zu öffnen." OMG! Das klingt wirklich so, als würden wir Betty und Jughead eventuell wieder öfter zusammen in "Riverdale" sehen.

