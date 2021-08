"Riverdale" Staffel 5: Ist Jughead Jones der Serien-Killer von Betty?

"Riverdale" Staffel 5: Was ist Jugheads gruseliges Geheimnis?

Es gibt schon wieder eine wilde Fan-Theorie zu "Riverdale". Nachdem man kurz vermutet hat, Betty würde in Staffel 5 zu einer Mörderin werden, gibt es jetzt eine drastische Wendung. Dieses Mal steht das gruselige Geheimnis von Jugead im Mittelpunkt. Fans fragen sich nämlich schon ewig, welche traumatischen Erlebnisse Jughead durchgemacht hat, als er in New York unterwegs war. Aktuell kursiert eine heftige Theorie im Internet: Jughead Jones soll der Trash-Bag-Killer sein und Betty Cooper in "Riverdale" entführt haben! 🤯

Nochmal zur Erinnerung: Betty hat nach dem Zeitsprung beim FBI angefangen und war einem gefährlichen Mörder auf der Spur, dem Trash-Bag-Killer oder kurz TBK. Bei dem Versuch ihn hinter Gitter zu bringen, gelang sie in seine Gewalt und wurde von ihm festgehalten. Zum Glück konnte sie vom FBI gerettet werden, das Trauma bleibt ihr jedoch bis heute. Fans haben viele Beweise gesammelt, die diese Theorie unterstützten, zum Beispiel: Betty Cooper ist die einzige Person, die der Trash-Bag-Killer nicht sofort umgebracht hat. Was dafür sprechen würde, dass er eine besondere Bindung zu ihr hat und die hatte Jughead Jones als Ex-Freund definitiv. Aber es gibt noch mehr gruslige Geheimnisse, die von den "Riverdale"-Star noch aufgedeckt werden müssen …

Der Trash-Bag-Killer in "Riverdale" basiert übrigens auf einem echten Serien-Killer –was die ganze Story noch grusliger macht, als sie schon ist. Auf Reddit diskutieren Fans gerade fleißig, ob Jughead wirklich der Trash-Bag-Killer und damit auch der Kidnapper von Betty Cooper ist. Viele finden, dass das Verhalten von Jughead mit jeder "Riverdale"-Folge auffälliger werde. Er selbst sagt nämlich, dass die letzten sieben Jahre seines Lebens sehr verschwommen seien, da er viel Drogen und Alkohol konsumiert hätte. In "Riverdale" haben wir nun schon einige Male mitbekommen, dass der Schriftsteller heftige Blackouts hat, für längere Zeit verschwindet und dann nicht mehr weiß, was er eigentlich getan hat. Ziemlich komisch, oder? Noch ein Beweis könnte die aggressive Sprachnachricht sein, die Jughead seiner Ex-Freundin hinterlassen hat, als sie nicht zu seiner Buchveröffentlichung gekommen ist. Fans glauben, das sei der Trigger dafür gewesen, dass Jughead Betty festgehalten hat. Dagegen spricht eigentlich nur, dass der Trash-Bag-Killer auch getötet hat, während Jughead in "Riverdale" war, wobei manche Fans glauben, dass es sich dabei nur um eine*n Nachmacher*in handeln könnte. Dieses gruselige Geheimnis über Jughead Jones wäre jedenfalls viel zu krass und würde ALLES in "Riverdale" verändern. Fans feiern die Theorie total, weil sie ein riesiger Plot-Twist wäre. Was sagt ihr dazu?

