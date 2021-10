"Riverdale": Neues Paar in Staffel 5 überrascht Fans!

"Riverdale"-Star spoilert neues Paar in Staffel 5

DAS könnte die heftigste Wendung werden, seit es "Riverdale" gibt. Einer der Serien-Stars hat sich nämlich auf Instagram verplappert und ein Paar gespoilert, mit dem wirklich KEINER gerechnet hat. Wir haben wirklich Schnappatmung, deswegen entschuldigt, wenn der Artikel an einigen Stellen über-euphorisch klingt.

Schon jetzt gibt es verrückte Theorien zu Staffel 5, wie die Schwangerschaft von Betty Cooper oder Jughead Jones, der ein Serien-Killer sein soll. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Fan-Theorie, sondern einen Spoiler von Drew Ray Tanner, dem Schauspieler von Fangs, persönlich. Der "Riverdale"-Star hat ein Foto gepostet, auf dem er verkündet, dass es ein neues Paar geben wird: FANGS UND TONI!

Fangs & Toni: Werden sie "Riverdales" neues Traumpaar?

Auf Instagram schreibt Drew Ray Tanner: "Achtung Choni-Shipper, Fani wird kommen" und postet ein Foto davon wie sich Fangs Fogarty und Toni Topaz küssen! Mindf*ck. Entschuldigt die Wortwahl, aber da fällt einem nichts anderes ein. Cheryl Blossom und Toni gehören nämlich seit mehreren Staffeln zum Lieblingspaar der Zuschauer*innen. Aber auch Fangs und Kevin Keller waren extrem beliebt. Staffel 5 rüttelte die Beziehungen ganz schön auf. Choni sind leider kein Paar mehr und Toni schwanger mit einem Kind, welches sie zusammen mit Kevin und Fangs großziehen wollten. Doch bis heute weiß niemand, wer der Vater des Kindes ist und plötzlich zerbricht auch die Liebe zwischen Kevin und Fangs.

Fangs und Toni küssen sich: Wie Cheryl wohl auf das neue Paar reagieren wird? 😳 Instagram/@drewraytanner

In der neusten Folge feiert Vanessa Morgan, die auch im echten Leben ein Baby hat, als Toni Topaz zurück. Und wie es aussieht, werden sie und Fangs das Baby zusammen großziehen und kommen sich näher – VIEL NÄHER! Das Kuss-Foto der "Riverdale"-Stars kursiert schon auf diversen Fanpages und viele sind sich einig: Mit diesem Paar hat in "Riverdale" zwar keiner gerechnet, aber bitte lasst es Endgame sein! Einige Zuschauer*innen sind jedoch auch sauer und wollen Choni zurück. Wir sind sehr gespannt, wie es ausgeht und wollen diesen Kuss zwischen Toni und Fangs in der Serie sehen. Außerdem haben wir jetzt schon Angst vor der Reaktion von Cheryl Blossom – rette sich, wer kann!

