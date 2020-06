Neue Fan-Theorien zu "Riverdale" Staffel 5

Staffel 5 von "Riverdale" wird voraussichtlich erst 2021 möglich sein – danke Corona! Trotzdem ist das Internet jetzt schon voll von Fan-Theorien, die fleißig spekulieren, wie es denn in unserer Lieblingsstadt weitergehen könnte. Fakt ist: Für "Riverdale" Staffel 5 ist bereits eine krasse Veränderung bestätigt. Wie es aussieht, werden wir in der Fortsetzung nämlich einen ziemlich großen Zeitsprung erleben. Die Macher wollen nämlich die College-Phase überspringen und gleich mit der Reunion weitermachen! Wir haben jedoch eine Fan-Konversation auf Reddit entdeckt, die eine ziemlich spannende Theorie zur fünften Staffel von "Riverdale" aufgestellt hat und einen altbekannten Schauspieler zurückholen will …

Kehrt Ross Butler zu "Riverdale" zurück?

Um diese Theorie zu erklären, müssen wir euch kurz zurück in die erste Staffel von "Riverdale" entführen: Erinnert ihr euch? In den ersten sechs Folgen wurde "Reggie Mantle" noch von Ross Butler gespielt. Der hat die Rolle aufgegeben, um in "Tote Mädchen lügen nicht" mitspielen zu können. Sein Nachfolger ist dann Charles Melton geworden. Am 5. Juni ist die letzte Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" angelaufen. Jetzt da alle vorbei ist, fragen sich einige Fans, ob Ross Butler wieder zu "Riverdale" zurückkehrt – vielleicht als geheimer Cousin von Reggie? Bisher ist noch nichts offiziell, aber wir finden die Idee der Fans ziemlich cool! Hoffentlich sehen das die "Riverdale"-Produzenten genau so … 🙊

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!