10 Songs für das Reels Summer Camp:

Das Reels Summer Camp 2020 ist in vollem Gange. Falls du noch nicht ausgecheckt hast was #Reels, die neue Funktion von Instagram ist, hast du jetzt die beste Gelegenheit dazu. Vom 1.7.2020 - 7.7.2020 dreht sich im Reels Summer Camp nämlich alles um das Thema "SING" und dazu wollen BRAVO und Instagram dich performenen sehen! Der richtige Song spielt eine große Rolle in deinem Reels, er sorgt nicht nur für die richtige Stimmung und einen coolen Sound, sondern kann auch dafür sorgen, dass dein Reel viral geht! Gerade neue Tracks oder Lieder die hoch in den Charts platziert sind erhöhen deine Chance darauf, dass dein Reels anderen Usern empfohlen und bevorzugt ausgespielt wird. Bedeutet mehr Views und mehr Likes! Wir geben dir einen kleinen Einblick darauf, welche Song deiner Lieblingsstars bei Reels gerade richtig steil gehen.

10 Songs für das Reels Summer Camp:

Ayo Technology - Kynda Gray, RIN

MAMACITA - Black Eyed Peace, Ozuna, J.R

Bläulich - Apache207

Emotions - Ufo 361

GOOBA - 6ix9ine

Souvenir - Selena Gomez

Coño - Jason Derulo

Ladidada - Crispie, Iliria

Airwaves – Pashanim

XXL - Miksu/ Macloud, Summer Cem, Luciano, Jamule

Viele weitere coole Songs und musikalische Inspiration findest du in unseren BRAVO Community Charts!

SING - So machst du mit

Wähl einen der oben genannten oder deinen persönlichen Lieblings-Songs aus. Überleg dir eine witzige Performance, coole Moeves oder vielleicht sogar einen ganz eigenen Tanz zum Track. Nimm dein Reels auf und postete es spätestens bis zum 7.7.2020!

Aber Achtung, diese drei Dinge wichtig, wenn du dein Reels zum Summer Camp postest:

Teile dein Reels auf Instagram in deinem Feed, nicht (nur) in deiner Story! Nutze den Hashtag #ReelsSummerCamp! Verlinke @BRAVOMagazin bei deinem Posting auf Instagram

Singen ist nicht deine Stärke? Kein Problem in den nächsten Wochen warten noch viele andere Challenges auf dich 😉

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!