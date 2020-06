Was ist das Reels Summer Camp?

Das "Reels Summer Camp" ist eine Aktion von BRAVO und Instagram! Bestimmt hast du schon entdeckt, was Reels ist und was die neue Instagram-Funktion alles kann! Mega – denn das ist alles, was du für das Reels Summer Camp wissen musst 👯‍♀️ Unter dem Motto "Create Your Own World" (dt.: gestalte deine eigene Welt) wollen wir zusammen mit euch den geilsten Sommer ever kreieren und die kreativsten Momente auf Instagram Reels festhalten. Das Camp läuft vom 1.7.2020 bis zum 11.8.2020: in diesen sechs Wochen hast du die Möglichkeit, so viele Reels wie du willst – zu sechs verschiedenen Challenges – aufzunehmen und mit deiner Community zu teilen. Unter allen #Reelssummercamp-Teilnehmern hat jeder die Chance, am 14. August den Reels Choice Award zu gewinnen!

Reels Summer Camp Timetable: Das sind die Challenges

Im Reels Summer Camp stellt ihr euch jede Woche neuen, witzigen und spannenden Challenges zu denen du Reels drehen und unter dem Hashtag #ReelsSummerCamp posten kannst. Auf BRAVO.de gibt's zum Start jeder neuen Challenge-Woche natürlich viele Infos und kreative Ideen, für eure Reels. Natürlich musst du deine Reels nicht alleine drehen – nimm gern auch einfach deine Freunde mit dazu!

Außerdem gibt's jede Woche auch prominente Unterstützung von jeder Menge Instagram-Stars (mehr Infos bald hier, auf BRAVO.de und auf unserem Instagram-Channel @BRAVOMagazin), die euch auf ihren Insta-Channels mit coolen Ideen und witzigen How-Tos supporten werden!

Das Reels Summer Camp soll euch zum Lachen bringen und den Sommer versüßen! Ihr könnt nicht nur eure Stärken ausleben, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, ganz neue Dinge kennen zu lernen und tief in euch schlummernde Talente zu entdecken!

Diesen Sommer wecken wir eure Kreativität zum Leben!

Im Reels Summer Camp kannst du an sechs coolen Challenges teilnehmen @Instagram/BRAVO

Das sind die Reels-Themenwochen:

Woche 1: SING – 1. Juli bis 7. Juli

Spaß mit Musik 🎶 steht im Mittelpunkt der ersten Themenwoche. Deinen Lieblingssong sollte jeder kennen und du weißt auch ganz genau wie du ihn darstellen würdest? Nimm mit Instagram-Reels ein Lip-Sync auf und zeig uns deine Performance! Du kannst singen? Dann recorde diene Stimme gleich mit und zeig allen, was in dir steckt!

Woche 2: UNITE – 8. Juli bis 14. Juli

In der zweiten Woche machen wir uns alle stark! Jetzt geht's um Empowerment - denn im Reels Summer Camp halten wir alle zusammen und zeigen, was es heißt, gemeinsam stark zu sein! Egal ob du dich für Natur oder Tiere einsetzen möchtest, dir Frauenrechte wichtig sind, oder du die LGBTQ+ 🏳️‍🌈 Bewegung supporten willst – zeig uns mit deinem Reels, wofür du dich einsetzt und entdecke neue Communitys die durch deinen Support wachsen!

Woche 3: MAKE – 15. Juli bis 21. Juli

Do it Yourself! Lass deiner kreativen Ader freien Lauf! Du kannst besonders gut malen? 🎨 Dann verrate deiner Community in deinem Reel deine besten Tipps! Bist du ein Beauty-Fan und schminkst dich gern? Wir und deine Community freuen uns auf megakreative Reels zum Thema MAKE 😍

Woche 4: MOVE – 22. Juli bis 28. Juli

Auf die Plätze, fertig, MOVE – beweg dich ⛹🏼‍♀️ ! Egal ob tanzend durch die Wohnung, mit dem Fußball auf dem Sportplatz oder mit Purzelbäumen durch die Innenstadt! Zeig uns in deinen Reels, warum Bewegung mehr als Sport – sondern eine Lebenseinstellung – ist!

Woche 5: ENTERTAIN – 29. Juli bis 4. August

Wenn du der Klassenclown 🤡 in der Schule, der Mittelpunkt in deinem Freundeskreis und das Highlight auf jeder Party bist - schlägt jetzt deine Zeit als Entertainer! Krasse Pranks, kurze Sketche oder was dir sonst im Kopf rumschwirrt: nimm dein Reels auf und mach das #ReelsSummerCamp zu deiner Bühne!

Woche 6: REAL – 5. August bis 11. August

Reels will's Real! Was beschäftigt dich? 💭 Was möchtest du unbedingt los werden? In der finalen Woche geht's in deinen Reels darum, zu zeigen, wer du wirklich bist. Erzähl uns von deinen Träumen, wie dein Leben wirklich ist, zeig uns dein wahres Gesicht – sei REAL!

So nimmst Du am Reels Summer Camp teil!

Am Reels Summer Camp teilzunehmen ist nicht nur ziemlich easy sondern macht auch eine menge Spaß! Überleg dir ein kreatives Reel zu den oben genannten Challenges – und poste es während der jeweiligen Aktionswoche!

Das ist deine Chance: #CreateYourOwnWorld! Recorde mit Instagram Reels deine Idee, und teile sie mit uns und deinen Freunden!

Um beim Reels Summer Camp teilzunehmen, sind diese drei Dinge wichtig, wenn du dein Reels zum Camp postest:

Teile dein Reels auf Instagram in deinem Feed, nicht (nur) in deiner Story!

Nutze den Hashtag #ReelsSummerCamp!

Verlinke @BRAVOMagazin bei deinem Posting auf Instagram

und schon bist du dabei und hast die Chance auf den #ReelsChoiceAward!

Was ist der Reels Choice Award?

Zusammen mit den Instagram-Stars des Reels Summer Camps, wird die BRAVO-Redaktion all eure Clips angucken. Jede Woche findet ihr unsere Highlights auf unserem Instagram-Channel und wer weiß – vielleicht bekommst du ja ein Shout-Outs bei uns! Also: zeigt eure Leidenschaft – seid kreativ! Geht ab! Habt Spaß! Natürlich ist die Reels Summer Camp Community dabei super wichtig: auch ihr könnt eure Lieblings-Reels anderer Teilnehmer posten, liken💜 sharen! Klickt euch ab 1. Juli durch den Hashtag #ReelsSummerCamp auf Instagram und supportet die Reels, die ihr besonders cool findet!Die 10 kreativsten, lustigsten und außergewöhnlichsten Reels werden anschließend für den Reels Choice Award nominiert! Am 12. und 13 August geht es dann in die richtig heiße Phase: Auf BRAVO.de wird per Voting abgestimmt, WER das allercoolste Reel gedreht hat!

Die große Sieger-Ehrung folgt am 14. August auf all unseren Kanälen! Als Gewinn winkt eine coole Eis-Patrty mit deinen Freunden und eine Überraschung von DEINEM Lieblings-Instagram-Star!

Du hast Bock der King 🤴🏻 oder Queen 👸🏻 des REELS SUMMER CAMPS zu sein? Dann mach mit, wenn es ab 1. Juli heißt: Los geht's mit jeder Menge Fun und Kreativität beim Reels Summer Camp 🤩