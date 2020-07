Das REELS SUMMER CAMP startet!

JETZT GEHTS LOS! BRAVO und Instagram starten gemeinsam mit euch den geilsten Sommer ever – denn heute öffnet endlich das REELS SUMMER CAMP! In den nächsten sechs Wochen dreht sich alles um die neue Instagram-Funktion Reels und jede Menge Fun. Gemeinsam mit DIR, coolen Instagram-Stars und der BRAVO-Community geht es jetzt darum, witzige, ausgefallene und mega-kreative Reels zu drehen. Bist du dabei?

REELS SUMMER CAMP: SING 🎤

In unserer ersten Themenwoche (vom 1. Juli bis 7. Juli), steht alles unter dem Motto: SING! 🎼 Musik macht Spaß, gute Laune und das Leben gleich viel schöner – und das ganz sicher sogar auch in diesem verrückten Sommer 2020, ohne dicke Partys und Urlaubsreisen! Wie oft hat dich ein cooler Song schon mitgerissen und deine Seele berührt? Wahrscheinlich ganz schön oft! So geht es auch vielen anderen Jugendlichen. Jeder von euch feiert einen eigenen Lieblingssong – jetzt geht's darum, genau diesen Song mit der Community zu teilen und zu zeigen, was er dir bedeutet! Also los geht's: nimm ein Instagram-Reels zu deinem Fav-Hit auf! Ob du selbst zu hören bist oder ein Lip-Sync präsentierst, spielt dabei keine Rolle! Hauptsache, du hast Spaß! Poste dein Reels auf Instagram, verlinke uns (@BRAVOMagazin) und setze den Hashtag #+ReelsSummerCamp – und teile dein Video so mit der ganzen Community! Am Ende des Camps hast du sogar die Chance, den Reels Choice Award zu gewinnen!

SING mit Mario Novembre und Anna Kohler

In dieser Woche dürft ihr euch ganz besonders über Support der Creator Mario Novembre und Ana Kohler freuen! Die beiden Insta-Stars werden euch auf unserem Insta-Kanal @BRAVOMagazin supporten und mit witzigen Video-Ideen und jede Menge Tipps für deine Clips versorgen!

Für noch mehr Fun und Reels, supporte auch Ana und Mario auf ihren Channels!

Auch Mario Novembre macht beim REELS SUMMER CAMP 2020 mit! @Instagram

Mit Mario habt ihr einen echten Musik-Profi an der Seite! Denn der Web-Star wird von seiner Community nicht nur für seine "Wie macht man einen XY-Hit"-Videos auf YouTube geliebt – Mario Novembre sorgt auch mit coolen Cover-Songs und eigenen Hits wie "Going Up" sorgt er für Gänsehaut! Der Sänger weiß wie man seine Stimme richtig einsetzt und mit Musik eine Message verbreiten kann, aber auch worauf es bei Videos ganz besonders ankommt: coole Cuts, informative Inhalte & der richtige Sound dazu! Mario zeigt euch, wie man das perfekte Instagram-Reels erstellt und wie eure #Reels viral gehen können. Am 2.7.2020 dürft ihr euch dazu auf sein Reel zur #Sing-Challenge freuen!

Freut euch auf Reels von Ana Kohler! @Instagram

"LOUD" wird es auch mit Ana Koher, so heißt nämlich auch ihre aller erste Single, die erst vor drei Wochen erschien! Die Musik-Newcomerin weiß also genau wovon sie spricht und kann euch wertvolle Tipps mit auf den #Reelsweg geben – schließlich hat sie es selbst geschafft ihren eigenen Hit zu recorden und in den Charts zu platzieren! Auf Anas Reel könnt ihr euch am 6.7.2020 freuen!

SING – So machst du mit!

Such dir einen Song aus der dir gefällt, dich glücklich oder stark macht, bei dem du nicht anders kannst, als ganz laut mitzusingen! Überleg dir eine witzige Performance, coole Moeves oder vielleicht sogar einen ganz eigenen Tanz und nimm dein Reels auf und postete es spätestens bis zum 7.7.2020!

Aber Achtung, diese drei Dinge wichtig, wenn du dein Reels zum Summer Camp postest:

Teile dein Reels auf Instagram in deinem Feed, nicht (nur) in deiner Story!

Nutze den Hashtag #ReelsSummerCamp!

Verlinke @BRAVOMagazin bei deinem Posting auf Instagram

und schon bist du dabei und hast die Chance auf den #ReelsChoiceAward!

Abstimmen

Check unsere #REELS und folg uns auf INSTAGRAM!