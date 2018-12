BRAVO-Voting: Community Charts

Du liest die BRAVO regelmäßig und hast Bock, bei der Gestaltung des Hefts mitzuwirken? Dann mach mit beim Voting der BRAVO Community-Charts!

Community-Charts: So funktioniert's

BRAVO gibt es seit 1956 und erscheint alle zwei Wochen. Das Magazin besteht aus Stars, News und DIR! Seit Jahren arbeiten wir aus der BRAVO-Redaktion mit DIR und anderen Lesern gemeinsam an neuen Themen, die es vielleicht ins Heft schaffen. Deshalb gibt's in jeder Ausgabe eine Doppelseite, die nur euch gewidmet wird: Der BRAVO Community. Neben Umfragen, Fan-Art und Star-Fotos gibt's dort auch jedes Mal die Top 5 der Community-Charts, für die du hier abstimmen kannst. Also mach mit und vote für deinen absoluten Lieblings-Song zur Zeit! Das Voting besteht aus aktuell erfolgreichen Songs & Tracks, die gerade auf dem Weg zu Hits sind und wird alle zwei Wochen erneuert. Ob es dein Star in die Top 5 geschafft hat, erfährst du in der nächsten BRAVO (ab 2. Januar 2019 im Handel).

Hier kannst du für deinen Lieblings-Song abstimmen:

